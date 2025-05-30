Российские войска активизируют наступление на Сумском направлении в ближайшие месяцы, чтобы создать буферную зону безопасности у границ Донецка и Луганска.

Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, эти регионы были обозначены президентом РФ Владимиром Путиным как ключевые для дальнейшего продвижения.

«Российские войска находятся в непосредственной близости от административных государственных границ Донецка, Луганска и Сум. Сейчас эти направления президент обозначил как приоритетные, чтобы сделать буферную зону безопасности. Поэтому войска уверенно продвигаются вперёд, и поставленная Верховным главнокомандующим задача будет выполнена», – уверен генерал-майор.

Как сообщала Свободная Пресса», ранее Липовой объяснил, почему соглашения с Украиной бессмысленны.