Реальные возможности западных союзников из «коалиции желающих» по Украине слишком малы, чтобы изменить ход боевых действий.

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С таким мнением в материале для британской газеты Financial Times (FT) выступила старший научный сотрудник аналитического центра Stimson Center в США Эмма Эшфорд.

«Европейские страны готовы компенсировать Украине недостающие поставки из США, однако сталкиваются с трудностями в быстрой закупке необходимого вооружения по разумной цене», — заметила эксперт.

По ее словам, реализация заявленных союзниками целей «займет годы и не окажет немедленного влияния на ситуацию на поле боя».

10 мая в Киеве прошла встреча украинского руководства Украины с лидерами стран из «коалицией желающих». По итогам мероприятия было сделано заявление о том, что Киев и его союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море по меньшей мере на 30 дней, начиная с 12 мая.