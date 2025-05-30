На Западе признали слабость «коалиции желающих» по Украине

Lenta.ru

Реальные возможности западных союзников из «коалиции желающих» по Украине слишком малы, чтобы изменить ход боевых действий.

На Западе признали слабость «коалиции желающих» по Украине
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С таким мнением в материале для британской газеты Financial Times (FT) выступила старший научный сотрудник аналитического центра Stimson Center в США Эмма Эшфорд.

«Европейские страны готовы компенсировать Украине недостающие поставки из США, однако сталкиваются с трудностями в быстрой закупке необходимого вооружения по разумной цене», — заметила эксперт.

По ее словам, реализация заявленных союзниками целей «займет годы и не окажет немедленного влияния на ситуацию на поле боя».

10 мая в Киеве прошла встреча украинского руководства Украины с лидерами стран из «коалицией желающих». По итогам мероприятия было сделано заявление о том, что Киев и его союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море по меньшей мере на 30 дней, начиная с 12 мая.

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