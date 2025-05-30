В Госдепе прокомментировали вероятность вывода войск США из Сирии

США пока не собираются в полном составе выводить войска из Сирии, сообщил СМИ представитель Госдепартамента Майкл Митчелл.

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"По-прежнему, еще слишком рано", - приводит издание "Хюрриет" слова Митчелла.

США, как он отметил, хотят начать новый этап в отношениях с Дамаском, и назвал "историческим днем" прибытие в сирийскую столицу накануне посланника США по Сирии Томаса Баррака. "Это ясный сигнал Белого дома, - разъяснил представитель Госдепа. - Администрация США хочет возвестить о новой эре партнерства с Сирией".

Планируемое исключение Сирии из государств-спонсоров терроризма, по словам Митчелла, позволит улучшить связи сторон. Между тем он подчеркнул, что до полной нормализации отношений необходимо еще предпринять "много шагов".

В апреле The New York Times написала: США стали сокращать численность своего воинского контингента в Сирии. Военные, как уточнялось, закрывают три из 8 оперативных баз на северо-востоке страны, сокращая численность войск с 2 тысяч до 1,4 тысяч.