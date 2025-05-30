Новозеландского наемника ликвидировали в зоне СВО

Наемник из Новой Зеландии, 26-летний Шан Ле Кэрнс, ликвидирован в ходе боевых действий на Украине.

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Об этом сообщил посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко в соцсети Х.

«Шан Ле Кэрнс, как считается, погиб в борьбе», — написал он.

На каком участке фронта и при каких обстоятельствах это произошло, не уточняется. Ле Кэрнс стал третьим гражданином Новой Зеландии, погибшим, воюя за украинскую армию.

До этого сообщалось, что наемник из Армении, который вступил Вооруженные силы Украины (ВСУ) и пытался затем въехать в Россию, предстанет перед судом. Он вступил в ВСУ и воевал против российской армии до декабря 2023 года. В один момент он получил ранение, после чего дезертировал и сбежал с Украины. После этого он пытался попасть в РФ и был задержан.

До этого бельгиец Жак Мартин, воевавший на стороне ВСУ, рассказал о более чем сотне погибших иностранных наемников в начале спецоперации.