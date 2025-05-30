Трамп решил пока сохранить пост главкома ОВС НАТО за американскими генералами

Президент США Дональд Трамп принял решение пока сохранить пост главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе за американскими военачальниками. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Ссылаясь на трех неназванных американских официальных лиц, западного чиновника и источник в НАТО, оно уточнило, что Трамп уже уведомил о своем решении генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте.

По традиции должность главкома ОВС НАТО занимает глава Европейского командования (EUCOM, ЮКОМ) ВС США. Как ожидается, следующим командующим EUCOM станет генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич. Он в настоящее время возглавляет Оперативное управление Комитета начальников штабов ВС США. Ранее командовал ВВС Центрального командования (CENTCOM) ВС США. В зону оперативной ответственности СЕНТКОМ входят, в частности, Ближний Восток и Северная Африка. В настоящее время командующим ЮКОМ и главкомом ОВС НАТО является Кристофер Каволи.

О том, что администрация Трампа рассматривает возможность отказа США от поста главкома ОВС НАТО, который с 1951 года занимали исключительно американские генералы, сообщил в марте телеканал NBC News. По его данным, инициатива является частью масштабной реорганизации боевых командований США, направленной на сокращение расходов. Если план будет реализован, отмечала телекомпания, это стало бы символическим шагом, который может быть воспринят как отход США от лидерства в альянсе.