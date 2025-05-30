На Украине рассказали о дезертирах в ВСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины раскрыло информацию о количестве ежемесячных случаях дезертирства из ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, с начала 2025 года число дезертиров в ВСУ составило около 17 тысяч человек в месяц. В данный момент на Украине ведется расследование в отношении 107 тысяч дезертиров, а также военных, которые самовольно оставили части. Число зафиксированных случаев дезертирства за период с 1 января 2025 года по 30 апреля 2025 года составило 9 332 случая, а число самовольного оставления части — 60 164 случая.

Согласно украинским законам, самовольное оставление части и дезертирство рассматриваются как разные нарушения. При этом источник отмечает, что в подавляющем большинстве случаев подобные дела не доходят до предъявления обвинений. Например, максимальное число выдвинутых обвинений и вынесенных приговоров за 2025 год пришлось на апрель — всего 783 обвинения и 78 приговоров.

Ранее омбудсмен вступилась за дезертиров в зоне СВО.