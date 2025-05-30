В Польше сделали неожиданное заявление о российских БПЛА

Россия создает беспилотники, о которых Польша и страны НАТО могут только мечтать. Об этом в интервью Gazeta заявил военный эксперт Томаш Дармолинский.

Он указал, что убежденность Запада в том, что русские «глупы, бедны и коррумпированы» является огромной проблемой, поскольку только вредит.

«Да, у них есть свои больные места, которые уже много раз спасали украинцев, но при этом русские способны быстро и всесторонне развивать новые компетенции. В области дронов они делают такие вещи, о которых мы здесь можем только мечтать. Не только мы, но и большинство членов НАТО», — сказал Дармолинский.

Одной из таких разработок, по его словам, являются беспилотники с возможностью машинного обучения — БПЛА способны самостоятельно анализировать данные и принимать на их основе решения.

«На практике это означает, что на поле боя действуют дроны с хорошей камерой и базой данных о том, как выглядят цели. Их выпускают над каким-то районом, там они переходят в режим патрулирования территории под ними. Как только они замечают расположение пикселей, соответствующих какому-то объекту, прописанному в их базе данных как цель, они его атакуют. При этом они оценивают потенциальные цели с точки зрения их приоритетности», — пояснил Дармолинский.

Эксперт отметил, что Польше следует перенять опыт РФ в производстве беспилотников.