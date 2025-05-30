Вертолет ВКС России уничтожил пункт управления БПЛА в частном доме

Экипаж вертолета Воздушно-космических сил России уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ, находящийся в частном доме в зоне ответственности группировки войск "Запад". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащими разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в одном из населенных пунктов ДНР в зоне проведения СВО с помощью средств воздушной разведки был выявлен пункт управления беспилотными летательными аппаратами боевиков ВСУ, расположенный в частном доме <…>. В ходе выполнения боевой задачи [по уничтожению цели] экипаж вертолета ВКС России выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам", - говорится в сообщении военного ведомства.

Как подчеркнули в министерстве, в итоге вражеский пункт управления БПЛА был уничтожен.