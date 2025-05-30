Десантный корабль «Владимир Андреев» передадут ВМФ в 2026 году

Большой десантный корабль (БДК) «Владимир Андреев», который строят на судостроительном заводе «Янтарь» по доработанному проекту 11711, передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2026 году. Об этом сообщил гендиректор завода Илья Самарин, передает ТАСС.

«Этот прекрасный корабль, который заводчане строят и спускают на воду в этом году, — в следующем году на нем будет поднят флаг Военно-морского флота, и он будет передан в Военно-морской флот», — сказал Самарин в ходе церемонии спуска на воду БДК «Владимир Андреев».

Он добавил, что в 2025 году заложат еще один БДК проекта 11711, который в ближайшие четыре-пять лет передадут флоту. Также в декабре 2025-го на воду спустят БДК «Петр Моргунов».

В апреле главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил, что новый тральщик «Полярный» проекта 12700 «Александрит» войдет в состав Северного флота до конца 2025 года. Тральщик может использовать безэкипажные катера «Сканда» для поиска мин. Корабль вооружен артиллерийской установкой АК-306 и пулеметом.