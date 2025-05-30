ВС РФ за неделю освободили 13 населенных пунктов

Российские войска за минувшую неделю освободили 7 населенных пунктов в ДНР, 4 в Сумской области, а также 2 в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освободили населенные пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка Сумской области. <…> В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Строевка и Кондрашовка Харьковской области. <…> Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ступочки, Романовка, Старая Николаевка и Гнатовка Донецкой Народной Республики. <…> В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Шевченко Первое Донецкой Народной Республики. <…> За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобождены населенные пункты Отрадное и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.