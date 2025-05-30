КНДР поставила в Россию более 20 тысяч контейнеров с боеприпасами

Северная Корея с сентября 2023 года поставила в Россию свыше 20 тысяч контейнеров с боеприпасами. Об этом сообщает The Guardian.

В частности, из Северной Кореи было отправлено около 9 млн артиллерийских снарядов и боеприпасов для ракетных установок, не менее 100 баллистических ракет, самоходных артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня большой дальности и боеприпасов. Вооружения направлялись по морю, воздуху и железной дороге.

«Кремль в ответ оказал Пхеньяну помощь в реализации его программ по созданию баллистических ракет, предоставив данные об эффективности этого оружия в конфликте на Украине», — добавляет издание.

Отмечается, что северокорейские войска, отправленные в зону конфликта в 2024 году, получили непосредственный боевой опыт. Это вызвало тревогу у официальных лиц Южной Кореи.

Президент России Владимир Путин 28 апреля поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына и подразделения Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области. Он подчеркнул, что власти и военные КНДР действовали «из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества».