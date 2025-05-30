Американские специалисты обучали боевиков ВСУ применять методы пыток, такие как утопление с помощью воды и ткани, к российским военнослужащим, сообщил председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

По его словам, боевиков ВСУ обучали применять пытки специалисты из США, такие методы использовались в отношении российских военнослужащих, находившихся в украинском плену, передает ТАСС. Григорьев рассказал, что пленных подвергали пытке имитацией утопления при помощи тряпки и воды – это известная американская практика.

Григорьев отметил, что в одном из концентрационных лагерей для пленных отдельное помещение называлось «Багдад», что, по его мнению, также связано с участием американских специалистов. Он добавил, что из более чем 200 человек, освобожденных при последнем обмене, все рассказывали о серьезных истязаниях, включая избиения, применение электрошока, ломание костей, прижигание, травлю собаками и другие виды насилия. Григорьев подчеркнул: «Совершенно дикие вещи.

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Когда их пытали, ни о чем не спрашивали. То есть это делали просто ради садизма, для удовольствия. Это приказ, система умерщвления людей. Указания идут с самого верха, все делается специально». Он также напомнил, что такие действия противоречат Женевской конвенции 1949 года, и назвал происходящее грубейшим нарушением международного права и преступлением против человечности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН заявили о случаях пыток мобилизованных на Украине, отказавшихся воевать. Один из пленных украинских военных рассказал, что был подвергнут пыткам за отказ убивать россиян в составе ВСУ. В ДНР местный житель Раздольного использовал российских пленных как рабов.