Удар «Орешником» в случае, если Украина воспользуется разрешением западных стран и атакует Россию дальнобойным оружием, может быть нанесен по нескольким крупным целям. Об этом пишет «Царьград».

Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что власти Германии, Франции, Британии и США сняли ограничения на дальность ударов Вооруженных сил Украины западным оружием. По его словам, ВСУ получили разрешение атаковать этим оружием военные объекты на территории России. А во время визита Владимира Зеленского в Берлин он подчеркнул, что Германия поможет Украине производить собственные ракеты «без ограничений по дальности».

После того, как Запад разрешил бить по российской территории дальнобойным оружием, в России заговорили о применении «Орешника». При этом среди целей для одной из новейших баллистических ракет средней дальности «обязательно должны быть площадки, где может быть развернуто или масштабировано производство оружия». Например, «Артем», ГП «Антонов», заводы «Радиус» в Киеве и «Микроприбор» в Днепропетровске, отмечает издание.

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«Тщательно просчитанный удар может как минимум разорвать цепочку поставок и как максимум — полностью остановить производство. Но есть и ограничения. Если объем доступных «Орешников» ограничен, удары должны быть максимально точечными и направленными на цели с наибольшей плотностью технологического значения», - считают аналитики Telegram-канала «Военная хроника».

Напомним, что осенью 2024 года удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш». После чего экс-советник по нацбезопасности США генерал Герберт Макмастер высказал мнение, что Западу понадобится не менее 15 лет, чтобы создать систему ПВО, способную перехватить «Орешник».