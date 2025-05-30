Раскрыты приоритетные направления для российского наступления

Российские войска начали масштабное наступление на Украине. Информация об успехах бойцов поступает со всей линии фронта. Одним из приоритетных направлений на ближайшее время может стать Сумская область. Об этом рассказал Герой РФ генерал Сергей Липовой.

«Наши войска находятся в непосредственной близости от административных государственных границ Донецка, Луганска и Сум. Сейчас эти направления президент обозначил как приоритетные», – сказал генерал.

По словам Липового, в российском приграничье необходимо организовать буферную зону, которая поможет обезопасить мирное население от атак украинских боевиков.

Донецкое направление, в свою очередь, остается приоритетным для дальнейшего наступления, передает NEWS.ru.

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Ранее Западные СМИ отметили рекордные темпы продвижения российских войск. Так, успехи ВС РФ зафиксированы в ДНР, где удалось прорвать оборону ВСУ. Также новый фронт открыт в Сумской области.