В офисе Зеленского выступили с призывом по наемникам

Для иностранных наемников, воюющих в Вооруженных силах Украины, должны быть созданы все необходимые условия. Об этом заявила заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

«Должны как можно быстрее наработать благоприятную нормативную базу. Это важный шаг для того, чтобы привлекать еще больше воинов со всего мира в ряды наших защитников», — призвала она.

Для этих целей на Украине создана межведомственная платформа, занимающаяся вопросами тех иностранцев, которые служат по контракту в Вооруженных силах Украины. Орган, в частности, рассматривает вопросы о правовом статусе наемников, социальные и медицинских гарантиях.

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Ранее стало известно, что Верещук прошла обучение на курсах национального сопротивления. Она выступила за создание центров военной подготовки во всех регионах Украины.