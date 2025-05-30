Морпех с позывным "Малой" в одиночку зачистил остров в устье Днепра

Пулеметчик 61-й бригады морской пехоты Северного флота с позывным "Малой" совершил беспримерный подвиг - в одиночку уничтожил трех солдат ВСУ, а одного в рукопашной схватке взял в плен. Так стратегически важный остров в устье Днепра перешел под контроль России.

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Как сообщает газета "Красная звезда", "этот бой войдет в историю военного искусства как образец мужества и тактической грамотности в условиях полного окружения".

Путь к подвигу для "Малого" начался с гибели сослуживцев. После высадки они попали под минометный обстрел, а затем их атаковали FPV-дроны. Командир группы погиб сразу от прямого попадания мины, второй боец получил смертельное ранение при взрыве дрона-камикадзе.

"Малой" остался один на безымянном острове. Он смог связаться по рации с берегом. Командир роты с позывным "Пивыч" привел пулеметчика в чувство, дал приказ затаиться и атаковать врага в неожиданный момент.

Пробираясь сквозь заросли "Малой" смог обнаружить дозор противника. Трое боевиков ВСУ вели наблюдение за рекой и корректировали налеты беспилотников. Двое националистов были уничтожены очередью из пулемета, но оператор дрона-камикадзе сбросил заряд, который повредил ствольную коробку пулемета ПКМ. С голыми руками морпех атаковал противника, в жестокой рукопашной схватке победил врага и захватил американскую винтовку M4.

Однако на острове оставался еще один украинский дозорный, которого с воздуха прикрывали дроны-камикадзе.

- Враг прятался в кустах под антидронным покрывалом. Когда я его обнаружил, он бросился на меня с ножом, - рассказывает "Малой".

Схватка продолжалась десять минут. Украинский военный сломал руку российскому бойцу и изрезал ему пальцы, но в итоге был обезврежен. Особую изобретательность "Малой" проявил при эвакуации, заставив украинского пленного передавать по радио доклады, которые не соответствовали действительности .

- Я ему зажимал тангенту, а он говорил, как у "них" обстановка - 4-5-0. Это у вэсэушников значит, что все нормально. Каждые 30 или 40 минут, по-моему, у них был доклад. Потом рядом начались сбросы. Говорю: "Cкажи своим, что ты тут лежишь". Мы скорректировали координаты на 150 метров к югу от нашей лежки, где якобы сидят российские бойцы, орут там, раненые уже. ВСУ сделали туда шесть сбросов, - вспоминает морской пехотинец.

Израненного "Малого" вместе с пленным через несколько часов забрала группа эвакуации. На берегу раненному оказали помощь. За подвиг и мужество матрос представлен к государственной награде.