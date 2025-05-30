Российские военные настолько стремительно вошли в село Зеленое Поле, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не сразу поняли это и несколько дней кидали с дронов продовольствие. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

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По словам командира штурмовой группы с позывным «Мурза», им сбрасывали с дронов шоколадки и энергетики, принимая за украинских военных.

При этом российские бойцы пользовались суматохой в рядах ВСУ, двигались тихо по ночам, и иногда зачистить блиндажи противника удавалось даже силами одного человека.

«Мы выбрали одного человека, который уже давно на штурмах и умеет двигаться. Один человек – это незаметно. Он закидывал в блиндажи самодельные фугасные заряды и штурмовал, так как [украинцы] этого совершенно не ожидали. Они даже не знали, что мы в Зеленом Поле», - рассказал командир штурмовой группы с позывным «Мавроди».

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Министерство обороны России сообщило об освобождении села Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике 28 мая. Вместе с ним была освобождена также Константиновка в Сумской области. При этом российские штурмовики рассказали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся прямого столкновения и бегут.