Боец Бритва: ВСУ в приграничье Сумской области подрывают мосты

Украинские войска в приграничных районах Сумской области подрывают мосты и переправы для усложнения продвижения ВС РФ. Об этом сообщил телеканалу RT замкомандира роты БПЛА из группы Аида спецназа "Ахмат" с позывным Бритва.

"Противник понимает, что готовятся достаточно активные действия с нашей стороны, пытается подготовиться к этому - подрывает мосты, понтоны, минирует все, что для нас может представлять интерес как в рамках логистики, так и в рамках занятия позиций. Но это показывает то, что он осознает, что невозможно будет удержать эти рубежи. Если бы противник хотел их удержать, то логика инженерных работ была бы другой", - сказал Бритва.

Он уточнил, что их группа не дает продвигаться противнику. По словам Бритвы, на Теткинском выступе основное преимущество заключается в географической изолированности участка.