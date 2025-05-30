Боец Бритва: ВСУ в приграничье Сумской области подрывают мосты

Украинские войска в приграничных районах Сумской области подрывают мосты и переправы для усложнения продвижения ВС РФ. Об этом сообщил телеканалу RT замкомандира роты БПЛА из группы Аида спецназа "Ахмат" с позывным Бритва.
"Противник понимает, что готовятся достаточно активные действия с нашей стороны, пытается подготовиться к этому - подрывает мосты, понтоны, минирует все, что для нас может представлять интерес как в рамках логистики, так и в рамках занятия позиций. Но это показывает то, что он осознает, что невозможно будет удержать эти рубежи. Если бы противник хотел их удержать, то логика инженерных работ была бы другой", - сказал Бритва.
Он уточнил, что их группа не дает продвигаться противнику. По словам Бритвы, на Теткинском выступе основное преимущество заключается в географической изолированности участка.
"Если блокировать понтоны, переправы, контролить дорогу, которая идет по сухопутной части, то логистика подвоза будет осложнена настолько, что части, находящиеся на этом выступе, не будут иметь возможности сопротивления", - отметил он.