Попытки выдать немецкие дальнобойные ракеты Taurus за украинские бессмысленны. Об этом заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

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«В Германии должны понимать, что любые попытки обмануть мировую общественность, выдавая германские Taurus за украинские ракеты, заведомо провальны», — подчеркнула она.

Россия в любом случае найдет способ наказать как Германию, так и Украину за такую ложь.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не обсуждать публично поставки ракет Taurus Киеву.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.