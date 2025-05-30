Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся прямого столкновения с российскими военными и бегут. Об этом «Известиям» рассказали штурмовики, освобождавшие село Зеленое Поле.

По словам военнослужащих, среди ВСУ много «истеричек» и они избегают прямого столкновения.

«Когда доходишь, они все бегут. Кто не успевает убежать, с теми и воюем. Да боятся они нас», - заметил военнослужащий с позывным «Воин».

При этом российские солдаты, несмотря на непростой рельеф и большое количество открытой местности, взяли Зеленое Поле.

«Нашей группе повезло — дождь шел. «Птичек» было мало, и мы своей группой успешно прошли все открытые места, лесополосы и закрепились в здании. Оттуда начали работу по ретранслированию информации, вошли во взаимодействие с другими подразделениями и планомерно начали освобождение», - добавил командир штурмовой группы с позывным «Мурза».

Министерство обороны России сообщило об освобождении села Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике 28 мая. Вместе с ним была освобождена также Константиновка в Сумской области.