Главное об атаках ВСУ: как прошла ночь 30 мая

В ночь на 30 мая в нескольких российских регионах сообщили об атаках ВСУ с применением дронов. В Минобороны РФ заявили о перехвате 27 беспилотников самолетного типа.

Заявление Минобороны

В Telegram-канале российских военных сообщается, что 27 беспилотников были перехвачены и уничтожены в период с 20:00 29 мая до 07:00 30 мая. Дежурные средства ПВО перехватили 15 дронов над территорией Белгородской области, 12 беспилотников - над Курской областью.

Курская область

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в ночь на 30 мая Курск был атакован беспилотниками. В результате ранение получил 27-летний мужчина, находившийся за рулем. Пострадавший попал в больницу с осколочными ранениями.

Хинштейн добавил, что обломки дрона повредили здание Курской городской больницы номер один - в стационаре выбиты окна. Среди пациентов пострадавших нет.

Также в результате падения обломков беспилотников повреждения получили многоквартирные дома. О пострадавших жильцах не сообщалось.

Белгородская область

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Зозули Борисовского района дрон нанес удар по автомобилю. В результате пострадал водитель.

Мужчина с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями спины и ноги был госпитализирован в одну из больниц Белгорода. Его машина получила повреждения.

Липецкая область

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вечером 29 мая сообщил об угрозе атаки беспилотников на территории Ельца и Елецкого района. Глава региона призвал людей оставаться дома и не подходить к окнам. Утром 30 мая Артамонов сообщил об отбое красного уровня «Угроза атаки БПЛА». Он уточнил, что желтый уровень «Воздушная опасность» сохраняется на всей территории Липецкой области.