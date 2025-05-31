Российские войска взяли ключевые опорные пункты и стратегические объекты украинской армии в селе Редкодуб ДНР. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо Редкодуба: по состоянию на вечер 30 мая нашими войсками взяты ключевые опорные пункты противника и стратегические объекты, которые находятся в данном населенном пункте», — сказал Марочко агентству.

По его информации, в настоящее время российские военные ведут зачистку села и его окрестностей.

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30 мая военный корреспондент Александр Коц заявил, что установление контроля над Кондрашовкой в Харьковской области позволило российским войскам перерезать ключевую трассу снабжения группировки ВСУ в районе Купянска.

В пятницу российское Минобороны сообщило, что за период с 24 по 30 мая ВС РФ взяли под контроль 13 населенных пунктов.

Ранее Рогов заявил о выходе ВС России к границе с Днепропетровской областью.