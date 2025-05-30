Военный блогер Владимир Романов показал, как в Вооруженных силах Украины (ВСУ) пытками заставляют военнослужащих перевестись в штурмовые отряды. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

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На представленных им кадрах украинских военный стоял с лопатой в глубокой яме. От него требовали него подписать рапорт о переводе в штурмовики. После этого военнослужащего избили ногами.

«Вольные люди», — подписал видео Романов.

До этого военный обозреватель Влад Шлепченко заявил, что ВСУ вновь запустили «мясорубку», перемалывая свои лучшие подразделения. Таким образом он прокомментировал попытку противника прорваться в поселок Теткино Курской области.

17 мая сообщалось, что российские десантники, защищающие приграничный поселок Теткино в Курской области, пресекли попытку штурмовиков украинского национального батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) пересечь границу РФ.