Военблогер назвал количество пропавших без вести солдат ВСУ

Количество пропавших без вести солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) превышает 400 тысяч человек. Их количество назвал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Бывший заместитель генпрокурора Украины Мамедов заявил в украинских СМИ, что ВСУ только пропавшими без вести имеют более 400 000 человек. Там может быть некоторый процент дезертиров и попавших в плен, но большинство это именно погибшие», — написал он.

Рожин также напомнил, что родственникам пропавших без вести, в отличие от семей официально признанных погибшими военнослужащих, не положены выплаты от государства.

Военкор сообщил о пропавшей без вести группе ВСУ

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о росте числа пленных солдат ВСУ.