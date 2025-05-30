Хинштейн высказался об атаке дронов ВСУ на Курск
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил информацию об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на областной центр. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его сведениям, осколочные ранения получил один человек. В момент налета он ехал в автомобиле.
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В результате попадания обломков дрона в здание городской больницы есть незначительные разрушения. Однако, вопреки появившейся ранее информации, обошлось без пострадавших. Также в результате падения обломков беспилотников несколько многоквартирных домов получили повреждения. Сейчас на местах ЧП работают все профильные службы.
Первые взрывы в Курске раздались 29 мая примерно в 23:20 по московскому времени. За ними последовали еще несколько с разными интервалами. В регионе до сих пор не снята опасность атаки БПЛА.