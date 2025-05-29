Самым быстрым способом закончить конфликт на Украине для президента США Дональда Трампа является прекращение любой помощи Киеву. Об этом в интервью телеведущему и блогер Эндрю Наполитано заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, передает «Московский комсомолец».

По его мнению, Трампу нужно сказать властям Украины, что они не получат никакой помощи «пока не будут готовы к честным переговорам».

«Самый быстрый способ закончить этот конфликт, это чтобы президент США прекратил любую помощь киевскому режиму», — сказал Макгрегор.

Также он посоветовал вывести из Украины всех американских военных и специалистов, чтобы там четко поняли, что Вашингтон это больше не поддерживает. Бывший советник Пентагона уверен, что при таком сценарии Европе не останется ничего, кроме как договориться с РФ.