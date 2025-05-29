Военный эксперт назвал минус ставки ВСУ на дроны

Несмотря на нехватку личного состава, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют боеспособность — в основном благодаря беспилотникам, рассказал военный обозреватель Дмитрий Корнев. Однако и у этого решения есть минус, объяснил эксперт в разговоре с РИА Новости.

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По его словам, украинские войска пытаются перейти от контактных боевых действий к неконтактным, когда вместо людей сражаются дроны. В положении ВСУ это едва ли не единственный способ стабилизировать фронт, отмечает Корнев. «На некоторых участках они создали эшелонированную оборону с помощью БПЛА, прежде всего FPV, на глубину 10-15 километров», — указал он.

Как утверждает эксперт, у Киева получилось наладить массовое производство ударных дронов. Несмотря на это, люди все равно необходимы.

«Оборону на основе беспилотников тоже можно проламывать, пусть и большой ценой. А вот отбить дронами территорию обратно нереально. Они пока не умеют брать города», — заявил Корнев.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что украинские войска стали использовать новую тактику при атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские регионы. По его словам, военные направляют свои беспилотники на российские системы ПВО, в то же время западные образцы несут взрывчатку к цели.