Колонну с техникой НАТО заметили на российской автотрассе

В сети появилось видео траспортировки трофейной техники НАТО по российской автотрассе. Ролик опубликован в Telegram-канале U_G_M.

На снятых на видеорегистратор кадрах проезжающего мимо автомобиля видно, как восемь тягачей везут на платформах бронеавтомобили и бронетранспортеры с украинскими флагами на бортах. Колонну сопровождают машины военной автоинспекции.