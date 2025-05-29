В России ситуацию с Taurus назвали "игрой с ядерным огнем"

Неопределенность Германии в вопросе поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине является "игрой с ядерным огнем". Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, отметив, что ответственность за удары по РФ немецким оружием понесет Берлин.

"Попытки Берлина поиграть в неопределенность вокруг Taurus - игра с ядерным огнем. Можно переписать "шильдики" - все это никак не отменит того факта, что по России ударят мощным дальнобойным оружием германского производства, с согласия Германии и под ее "чутким руководством", включая наведение на российские цели. И вся ответственность за это будет не на украинской "прокладке", которая формально нажмет на кнопку, а лично на каждом из тех, кто принимал самоубийственные решения в Берлине", - написал он в своем Telegram-канале.

Эксперт заявил о готовности РФ ответить на удар Taurus «хорошим изделием»

Косачев подчеркнул, что каждый гражданин Германии должен понимать - запущенная по территории России германская ракета ставит его жизнь под угрозу.

"Лично его жизнь, а не кресла безответственных чиновников в Берлине", - добавил он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц вновь не исключил возможности поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. 26 мая Мерц заявил, что Германия снимает всякие ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву Берлин и его союзники. По словам политика, аналогичное решение приняли США, Великобритания и Франция. 28 мая на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине канцлер ФРГ подтвердил, что при поставках оружия Киеву больше нет ограничений на дальность нанесения ударов по российской территории.

В свою очередь Зеленский выразил уверенность, что Германия поставит Киеву Taurus.