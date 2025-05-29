В Германии назвали четыре сценария по Украине

Немецкое издание Berliner Zeitung опубликовало материал, в котором изложены четыре сценария развития событий на Украине и в геополитическом противостоянии Запада с Россией.

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Первый сценарий описывают ситуацию, когда продолжится "изматывающее противоборство с целью истощения сил противника". Издание считает его наиболее вероятным. Автор предполагает, что каких-то крупных оперативных прорывов на фронте не будет. Однако при этом сценарии Москва выиграет время, а Украина все больше будет проседать из-за социального истощения, растущего раскола между фронтом и тылом, а также внутреннего политического напряжения.

Второй сценарий - это изменение правил игры посредствм решающего скоординированного импульса, исходящего из Брюсселя, Берлина и Парижа. Однако, отмечается в публикации, для этого необходимо преодолеть внутриевропейские разногласия, а также институциональную инертность. Автор отмечает, что без минимальной политической согласованности даже существенная поддержка Украины может оказаться безрезультатной.

Третий сценарий проистекает из предыдущего и описывает ситуацию, когда Европе удается осуществить "стратегическую блокаду России". В этом случае, предполагается в материале, Россия оказывается под серьезным давлением и это откроет возможность "переговоров с открытым исходом".

Наконец, четвертый сценарий - это замораживание конфликта и стратегическое отступление Запада, в результате военного тупика и геополитической капитуляции.

"Европа окажется раздробленной, США полностью уйдут. Украина останется без военного снабжения, будет дипломатически изолирована и все более дестабилизирована внутриполитически", - прогнозирует автор.

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Он добавляет, что при этом сценарии Россия добьется замораживания конфликта на своих условиях и международного признания контроля над новыми территориями. Кроме этого Россия сможет контролировать украинское руководство.