Красный Крест сообщил в своем телеграм-канале, что по состоянию на апрель 2025 года получил 400 тысяч обращений от украинских семей о пропавших без вести близких.

© Московский Комсомолец

При этом в организации уточнили, что многие из обращений были отправлены матерями.

Российский политолог Сергей Марков, комментируя эту новость в своем телеграм-канале, высказал мнение, что эти данные МКК подтверждают чудовищные потери Украины, которые скрываются властями.

"Но цифра потрясла. Понятно, что абсолютное большинство пропавших без вести это солдаты ВСУ, о которых власти не сообщают", - отметил Марков.

Он также обратил внимание, что "сотни тысяч уже получили и официальные похоронки".