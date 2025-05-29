Афганистан и Пакистан начали боевые действия

Боевые действия между Афганистаном и Пакистаном начались в спорном приграничном районе Бахрамча в провинции Гильменд, пишет в соцсети X телеканал Al Arabiya.

Журналисты заметили, что на фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов на пакистанской стороне вспыхнули столкновения вдоль границы в афганской провинции Гильменд.

По их данным, в настоящее время граница между государствами закрыта для всех видов транспорта.

Граница между двумя странами протяженностью более 2600 км была установлена на основе линии Дюранда 1893 года, она возникла в результате соглашения о делимитации между Эмиратом Афганистан и Британской Индией.

Афганские власти перестали признавать ее после распада Британской Индии в 1947 году и образования Пакистана.

В последние годы между сторонами постоянно вспыхивают конфликты. Так, в марте 2024 года афганцы обстреляли пакистанских солдат на пограничном посту.

В ответ на это нападение ВВС Пакистана нанесли два авиаудара по восточным пограничным провинциям Афганистана Хост и Пактика.