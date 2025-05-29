Вассерман объяснил, почему тяжело спрогнозировать сроки окончания СВО

Андрей Дуванов

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, почему тяжело спрогнозировать сроки окончания СВО. Об этом сообщает «Радио Sputnik» со ссылкой на шоу «Дуэли с Манучаровым».

Вассерман объяснил, почему тяжело спрогнозировать сроки окончания СВО
© РИА Новости

По словам Вассермана, сроки окончания СВО никто не знает, потому что спрогнозировать дату окончания конфликта очень сложно. Он объяснил это неопределенностью в «запасе прочности» НАТО.

«С одной стороны запаса прочности НАТО может хватить на несколько лет. А с другой стороны, те проблемы НАТО, которые вынудили эту организацию затеять внешние осложнения (в надежде ими справиться с внутренними проблемами) — эти проблемы внутренние никуда не исчезли. Они требуют все больших усилий, и в любой момент там может быть принято стратегическое решение, что пока еще есть хоть какие-то резервы надо их использовать внутри, а не снаружи», — заявил Вассерман.

Ранее Вассерман обвинил Польшу в попытке обелить свою историю.

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