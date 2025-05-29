Депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, почему тяжело спрогнозировать сроки окончания СВО. Об этом сообщает «Радио Sputnik» со ссылкой на шоу «Дуэли с Манучаровым».

По словам Вассермана, сроки окончания СВО никто не знает, потому что спрогнозировать дату окончания конфликта очень сложно. Он объяснил это неопределенностью в «запасе прочности» НАТО.

«С одной стороны запаса прочности НАТО может хватить на несколько лет. А с другой стороны, те проблемы НАТО, которые вынудили эту организацию затеять внешние осложнения (в надежде ими справиться с внутренними проблемами) — эти проблемы внутренние никуда не исчезли. Они требуют все больших усилий, и в любой момент там может быть принято стратегическое решение, что пока еще есть хоть какие-то резервы надо их использовать внутри, а не снаружи», — заявил Вассерман.

Ранее Вассерман обвинил Польшу в попытке обелить свою историю.