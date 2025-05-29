Убит комбат ВСУ, писатель Сергей Миголатый

В Кропивницком похоронили майора ВСУ Сергея Миголатого. Военного уничтожили 26 мая - ударом FPV-дрона в Старом Салтове Харьковской области.

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Миголатому было 30 лет, он командовал 172-м батальоном территориальной обороны. До СВО публиковал в сети прозу под псевдонимом Олег Мриенко.

ВС РФ расширили зону применения беспилотников в Харьковской области. "Герани" наносят удары по аэродромам, авиаремонтным заводам и базам иностранных наемников.

FPV-дроны на поиск целей залетают и в сам Харьков. Уже нашли центр космической разведки - его уничтожили "Геранями" и "Ланцетами".