КНДР получила российскую систему ПВО «Панцирь»

Россия передала северокорейским военным самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь». Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на источник.

По данным агентства, Россия в прошлом году начала поставки в Северную Корею вооружений и военной техники.

В КНДР были отправлены системы ПВО, в том числе ракетный комплекс «Панцирь», комплексы РЭБ, ряд других вооружений, уточнили журналисты.

ЗРПК «Панцирь» состоит из самоходных ракет средней дальности класса «земля-воздух» и зенитных артиллерийских систем.

Напомним, что в июне 2024 года президент РФ Владимир Путин посетил с государственным визитом Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Документ был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях. Он вступил в силу 4 декабря после обмена грамотами между заместителями глав МИД двух государств в Москве.