Владимир Зеленский внезапно улетел из Германии, в которую прилетел два дня назад. Он должен был присутствовать на церемонии вручения премии Карла Великого. Сам Зеленский объяснять ничего не стал, но, как пишет Der Spiegel, его внезапный отъезд мог быть связан с российским наступлением в Сумской области.

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Зеленский на пресс-конференции во вторник, перед отъездом в Германию, заявил: Российская армия сосредоточила более 50 тысяч военнослужащих близ границы с Сумской областью. Задача наступления - создать 10-километровую буферную зону вдоль всей госграницы России и Украины к западу от Харькова.

Назначенный киевским режимом губернатор Сумской области Олег Григорьев, общаясь с западными журналистами, отказался комментировать продвижение Российской армии, сказав, что только военные могут предоставить информацию о действиях на передовой. В ежедневных брифингах Генштаба Украины про Сумскую область вообще нет ни единого слова. Упоминаются лишь столкновения и военные действия «на Курском направлении», без уточнения конкретных мест. То есть киевский режим официально не подтверждает информацию о присутствии российских войск в Сумской области. Хотя операция по ее освобождению от ВСУ началась еще в марте.

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что с марта ВС РФ заняли уже несколько населенных пунктов в Сумской области: это Веселовка, Журавка, Басовка и Новенькое. Сейчас бои идут на окраинах еще нескольких деревень: Беловод, Владимировки и Локни. Подтверждает этот безрадостный для ВСУ вывод и украинская OSINT-группа Deep State, которая занимается мониторингом событий на ЛБС.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец, которого цитирует ISW, пишет, что в Сумскую область перебрасываются новые подразделения с Донбасса. Однако это маловероятно, учитывая, что сейчас именно на Донбассе идут самые ожесточенные бои (особенно на Покровском и Константиновском направлениях). Вероятнее всего, речь идет о вновь созданных подразделениях. Der Spiegel цитирует Зеленского, который говорит: ВС РФ ежемесячно пополняют до 45 тысяч новых контрактников, в то время как ВСУ могут мобилизовать не более 25 тысяч.

Аналитики ISW отмечают, что численность даже ударной группировки в 50 тысяч военнослужащих пока не позволяет сосредоточиться для глубокого продвижения. Тем более учитывая мощность украинской обороны вдоль госграницы. OSINT-аналитики пишут, что Сумская область может рассматриваться как «зона отвлечения», где постоянное давление со стороны ВС РФ вынуждает киевскую армию распылять ресурсы и ослаблять позиции на ключевых участках фронта. В первую очередь на Донбассе.

ISW также подчеркивает, что любой успех ВС РФ в Сумской области может быть использован как рычаг давления и обоснование новых территориальных требований в рамках будущих мирных переговоров. А вот Tagesschau пишет, что срочный отъезд Зеленского из Германии - часть политической игры. Так же, как и сам визит.

- Под предлогом российского наступления Зеленский еще более яростно настаивал на постоянной и более широкой военной поддержке Германии, - пишет Tagesschau в редакционной статье - После приема с воинскими почестями Зеленский сразу же начал переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем именно по поводу поставок оружия.

Зеленский требовал от немцев, естественно, дальнобойных ракет Taurus. О том, что Украине не хватает «беспилотного и дальнобойного оружия», Зеленский говорил и в видеообращении во вторник вечером, накануне поездки в Берлин. Прежде так называемая «коалиция светофоров» (коалиция партий Германии) всегда выступала против атак ВСУ по территории России, да еще и с использованием оружия, полученного из Германия.

Мерц же заявил, что ограничений по дальности действия оружия «больше нет». Наибольшая дальность действия оружия, поставленного Германией на сегодняшний день, - 84 км у ракетной установки Mars-II. Panzerhaubitze 2000 может поражать цели на расстоянии 56 км. А вот Taurus, который бьет на 300 км, Зеленскому в Германии так и не дали. Хотя не факт. В прессе много пишут, что эти ракеты тайно уже переправлены на Украину. Другое дело, что без Бундесвера они не полетят.

План Зеленского, как полагают некоторые эксперты, заключается в том, чтобы немецкими ракетами нанести удар по России. Одна из приоритетных целей – Черноморский флот. Атака на корабли, по замыслу Киева, вынудит Москву на «ответку». Причем не только по Украине, но и по Германии. Это будет означать войну России с НАТО. Реализовать такой сценарий киевский режим пытается уже не один год.

Если канцлер Германии Мерц клюнет на эту уловку, то Берлин, как и 80 лет назад, будет в огне. Только теперь удары с воздуха будут наносить не тяжелые бомбардировщики Красной Армии, а «Орешники», «Калибры» и «Кинжалы». Taurus на «Орешник» - не прогадает Мерц от такого размена? А главное – ради чего?

Зеленский успокаивает канцлера Германии: мол, русские «на ответку» никогда не пойдут. Побоятся. И вообще вокруг «Орешника» много мифов. Экскурсию на «Южмаш», куда уже прилетал русский гиперзвук, Зеленский не предлагает. Может, Мерцу имеет смысл самому туда съездить? Многие сомнения отпадут.