В Киеве заявили о применении дрона-матки с дальностью 300 км

ВСУ применили дрон-матку, способную нести ударные FPV-дроны, рассказал в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам главы ведомства, украинский оборонный кластер Brave1 создал новое технологическое ИИ-решение, повышающее эффективность и точность ударов по противнику.

Министр уточнил, что разработанный специалистами компании БПЛА доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км.

Эти дроны способны самостоятельно находить цели, наносить по ним удары. В частности, они могут атаковать самолеты, комплексы ПВО, объекты критической инфраструктуры.

В том случае, если расстояние до объекта не превышает 100 км, матка возвращается к оператору для повторного использования. Стоимость одного боевого вылета составляет $10 тыс., что в сотни раз дешевле запуска ракеты, заметил Федоров.

Дрон-матка работает без GPS. SmartPilot, установленный в аппарате, использует визуально-инерционную навигацию, ориентируется с помощью камер, лидар способствует более точному наведению на цели, констатировал министр.