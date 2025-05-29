Генерал оценил заявление Запада о начале летнего наступления ВС РФ

Военный эксперт генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал публикацию газеты The New York Times о том, что российская армия, судя по всему, начала летнее наступление на Украине на фоне мирных переговоров.

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По словам Липового, Россия наступает постоянно на протяжении уже двух лет, поэтому такая информация - не новость. Но данный вброс, который опубликовала американская газета, волнует только Запад, потому что они понимают, что проект по нанесению России максимального ущерба проваливается.

Липовой предположил в интервью News.ru, что к появлению этой публикации приложила руку Украина, чтобы "подтолкнуть хозяев к более активной помощи, дополнительному выделению сил и средств".

Напомним, что в статье The New York Times говорилось о том, что ВС РФ сейчас наступают самыми быстрыми темпами с января 2025 года, проводят серии мощных атак с применением ракет и БПЛА и открыли новый фронт на севере Украины.