Военнослужащие Корейской народно-демократической республики (КНДР), принимавшие участие в боях за освобождение части Курской области от оккупации украинскими бойцами, оставили послания в одном из российских госпиталей. На одном из самодельных плакатов изображены флаги России и КНДР, под которыми написаны корейские иероглифы и их перевод на русский язык.

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Об этом в четверг, 29 мая, сообщил российский боец в отставке с позывным Матрос.

— Праведность из плоти и крови! Я хотел бы педать привет всем врачам, медсестрам и товаришлм отделемия, которые дарят нам свою безгронитнчю преданность и чувство любящея матера, — говорится в открытке.

В другом послании северокорейские военные пообещали помнить родную любовь россиян «из поколения в поколение». Автором некоторых рисунков числится Саша — предположительно, такое русское имя медсестры дали бойцу КНДР для удобства общения, передает Telegram-канал Опасный Бизнес.

9 мая посол России в КНДР Александр Мацегора сообщил, что память о военнослужащих Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области, увековечат памятниками в городах и селах региона.