NYT: армия России переходит в летнее наступление

Бойцы Вооружённых сил России в мае начали продвигаться вперёд с наибольшей скоростью за последний год, пишет The New York Times, ссылаясь на мнения западных аналитиков.

«После постепенных успехов в течение нескольких месяцев российские войска наступают на украинских полях сражений самыми быстрыми темпами в этом году... Похоже, летнее наступление Кремля уже началось», — говорится в публикации.

Аналитики утверждают, что армия Россия может воспользоваться сухой погодой, которая считается наиболее подходящей для ведения наступательных операций, чтобы укрепить свои позиции.

Зеленский заявил о постоянном наступлении российских войск

Ранее Владимир Зеленский заявил о постоянном наступлении российских войск.