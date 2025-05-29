NYT: армия России переходит в летнее наступление

NYT: армия России постепенно переходит в летнее наступление в зоне СВО
Бойцы Вооружённых сил России в мае начали продвигаться вперёд с наибольшей скоростью за последний год, пишет The New York Times, ссылаясь на мнения западных аналитиков.
«После постепенных успехов в течение нескольких месяцев российские войска наступают на украинских полях сражений самыми быстрыми темпами в этом году... Похоже, летнее наступление Кремля уже началось», — говорится в публикации.
Аналитики утверждают, что армия Россия может воспользоваться сухой погодой, которая считается наиболее подходящей для ведения наступательных операций, чтобы укрепить свои позиции.
Зеленский заявил о постоянном наступлении российских войск
Ранее Владимир Зеленский заявил о постоянном наступлении российских войск.