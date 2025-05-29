После возможной поставки немецких дальнобойных ракет Taurus украинской армии боевикам ВСУ понадобится «несколько месяцев» для обучения их использованию.

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Об этом пишет немецкое издание Focus.

«Мерц заявил, что после решения проблемы поставки Taurus вполне возможны. Однако их применение требует от украинских солдат нескольких месяцев подготовки», — говорится в сообщении издания.

28 мая депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus.

До этого канцлер Фридрих Мерц сообщал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.