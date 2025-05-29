Зеленский заявил о прекращении поставок дронов Украине Китаем

Владимир Зеленский заявил, что Китай прекратил продажу беспилотников Украине и европейским странам, но продолжил поставки в Россию. Об этом сообщает Bloomberg.

Неназванный европейский чиновник рассказал агентству, что заявление Зеленского соответствует оценкам европейской разведки. По словам источника Bloomberg, Пекин также сократил поставки компонентов дронов (в частности, магнитов для двигателей) западным странам, но нарастил такие поставки в Россию.

Зеленский также заявил, что на территории России работают линии по производству дронов, на которых присутствуют «китайские представители», отмечает Bloomberg

«Китайский Mavic [название серии беспилотников - прим.ред.] открыт для россиян, но закрыт для украинцев», - подчеркнул Зеленский.

В конце 2024 года Bloomberg уже сообщало, что обострение торговой войны Китая и США затронуло беспилотники, ставшие важной частью западной поддержки Украины. Агентство отмечало, что китайские производители с недавних пор начали ограничивать продажи в США и Европу ключевых компонентов, необходимых для создания беспилотников.

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По словам осведомленных источников Bloomberg, западные чиновники сочли эти меры «прелюдией» к более широким ограничениям, которые Пекин введет в 2025 году. Сообщалось, что Китай расширит контроль за экспортом разнообразных запчастей.