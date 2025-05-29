Переданные Киеву американские истребители F-16 не смогли переломить ход вооружённого конфликта на Украине, пишет издание The National Interest.

Как говорится в публикации, несмотря на то, что эти самолёты считались уникальными и непревзойдёнными, они никак не повлияли на обстановку на фронте.

Предполагается, что контингент истребителей F-16 Fighting Falcon используется в основном в оборонительных целях.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT рассказал, что президент США Дональд Трамп сделал невыгодной для Европы передачу истребителей F-16 на Украину.