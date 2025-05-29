Стало известно, что дружественная России страна отправляет боеприпасы Украине

Сербские оборонные предприятия, несмотря на декларируемый Белградом нейтралитет, поставляют боеприпасы Киеву. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.

По информации СВР, для прикрытия этих поставок используется схема с поддельными сертификатами конечного пользователя и странами-посредниками.

В качестве стран-посредников в основном выступают страны НАТО, такие как Чехия, Польша и Болгария, а также некоторые страны Африки.

Вклад сербских оборонных предприятий в украинский конфликт, по оценкам СВР, составляет сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия.

Первые системы дальнобойного оружия развернут на Украине в ближайшие недели

В схеме задействованы крупнейшие компании сербского военно-промышленного комплекса (ВПК), включая "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.