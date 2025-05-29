США запустят серийное производство модернизированной ядерной бомбы

США в июле запустят серийное производство модернизированной ядерной авиабомбы В61-13. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA).

Бомба мощностью 360 килотонн предназначена для оснащения стратегической авиации — бомбардировщиков B-2 и B-21. В модернизированной версии заменен плутониевый сердечник боевой части, а сам снаряд имеет новое хвостовое оперение — его можно сбрасывать с самолета без парашюта, после чего он автономно следует к цели. Это одна из самых мощных ядерных боеголовок в арсенале Соединенных Штатов.

В мае министр энергетики США Крис Райт заявил, что NNSA завершило сборку первой авиабомбы B61-13. Он отмечал, что модернизация ядерного арсенала страны — важный процесс для реализации программы президента Дональда Трампа «Мир через силу».

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В NNSA рассказывали, что эти авиабомбы предоставляют американскому лидеру «дополнительные возможности» для поражения наиболее крупных и сложных военных целей. Стоимость каждой боеголовки оценивается 30 млн долларов. Работы по модификации проводятся в шести центрах агентства, а окончательная сборка — на предприятии Pantex Plant в Техасе.