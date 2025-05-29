СМИ: солдата ВСУ похоронили под рекламу McDonald's

На Украине провели церемонию прощания с военнослужащим ВСУ под песню из новой рекламы украинского McDonald’s. Об этом рассказал «Царьград» со ссылкой на видео с церемонии, появившееся в Telegram-каналах.

Ролик был снят на кладбище. На видео запечатлены священник и люди в военной форме, собравшиеся у гроба. На фоне играла песня со словами: «Мы всегда были вместе - я и «Биг Тейсти». И эта любовь умножилась на три в прямом смысле».

Автор ролика отметил, что военный завещал похоронить его под музыку из рекламы McDonald’s.

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В 2024 году в Виннице прошли похороны солдата ВСУ, на которых также была отсылка к McDonald’s. В его гроб положили детский набор «Хэппи-Мил» из McDonald’s, кока-колу и конструктор Lego.