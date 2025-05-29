«Я начинаю бояться до смерти»: лидер немецкой партии назвала Мерца сумасшедшим

Глава немецкой левопопулистской партии BSW Сара Вагенкнехт назвала канцлера Германии Фридриха Мерца «сумасшедшим», комментируя его заявления о дальнобойном оружии Украины. Об этом сообщают «Известия».

Ранее Мерц заявил, что власти Германии, Франции, Британии и США сняли ограничения на дальность ударов ВСУ западным оружием. По его словам, ВСУ получили разрешение атаковать этим оружием военные объекты на территории России.

Позже Мерц уточнил, что такое решение было принято еще несколько месяцев назад. Во время визита Владимира Зеленского в Берлин Мерц сообщил, что Германия поможет Украине производить собственные ракеты «без ограничений по дальности». По словам канцлера, сотрудничество на промышленном уровне может осуществляться как на Украине, так и в Германии.

«Этот сумасшедший Мерц объявил, что все ограничения на дальность ракет, поставляемых Западом на Украину, будут сняты», - так эти заявления прокомментировала Вагенкнехт.

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Она отметила, что Германия до сих пор не поставляла Украине ракет большой дальности. По мнению Вагенкнехт, Мерц втягивает Германию в конфликт. Она подчеркнула, что начинает «бояться до смерти» последствий решения Мерца.