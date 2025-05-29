Эксперт рассказал, пойдут ли ВС РФ на штурм Славянска и Краматорска

Штурмовать Славянск и Краматорск в ДНР, которые сейчас находятся под контролем украинских войск, нецелесообразно. Как сообщает NEWS.ru, об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что российские войска практически вышли на границу Днепропетровской области. Краматорск и Славянск сейчас являются наиболее укрепленными районами под контролем противника.

«Опять же, здесь целесообразно их не штурмовать, а брать под контроль мелкие населенные пункты, создавать окружение этих группировок и прекращать логистику обеспечения этих районов, чтобы они сами бросились в наши объятия, — сказал Матвийчук.

Российские войска прорвали оборону ВСУ под Харьковом

Ранее эксперты сообщили, что в ходе летней компании Вооруженные силы РФ могут начать операции на харьковском направлении. Причем целью не обязательно станет Харьков — у российских военных есть возможность зайти с севера в ДНР и освободить Славянско-Краматорскую агломерацию.