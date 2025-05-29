В США сообщили о начале летнего наступления России

Американская газета The New York Times сообщила, что после успехов последних нескольких месяцев ВС РФ начали продвигаться самыми быстрыми темпами за год. По версии газеты, летнее наступление России, похоже, уже началось.

По словам военных аналитиков, российские войска продвигаются на территории, которые все еще остаются под контролем Украины в районе Донбасса. ВС РФ использовали зимнее затишье, чтобы нарастить резервы техники, улучшить боевые коммуникации и отточить тактику и технические возможности ударных беспилотников, заявили собеседники NYT.

Газета отметила, что активность в зоне боевых действий снижает перспективы прекращения огня. Неизвестно, какую роль, по мнению Кремля, летнее наступление будет играть в широких и сложных дипломатических маневрах. Также неясно, выполнит ли президент США Дональд Трамп свои угрозы оказать большее давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня.

Некоторые западные аналитики считают, что президент РФ Владимир Путин, возможно, использует сезон сухой погоды, наиболее благоприятный для наступательных операций, чтобы «максимизировать свою переговорную силу», прежде чем придать больше веса мирным переговорам в конце 2025 года. По словам аналитиков, для России, имеющей преимущество на поле боя, было бы рационально использовать военное давление в качестве рычага на любых переговорах.

«Россия привыкла к идее одновременно воевать и говорить», - заявил специализирующийся на России политолог Сэмюэл Чарап.

По его словам, наступление показывает, что Россия не желает отвечать на европейские и украинские призывы к прекращению огня до начала переговоров о мирном соглашении, которое соответствовало бы ее требованиям. Чарап не ожидает дипломатического прорыва в ближайшем будущем, но подчеркивает, что нынешний всплеск боевых действий не исключает прогресса в переговорах.

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Однако многие другие аналитики считают, что российское наступление направлено не на получение переговорного рычага, а на победу на поле боя, подчеркнула NYT.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 22 мая сообщил, что ВС РФ решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Путин отмечал, что российские войска сейчас активно подавляют огневые точки ВСУ.