Десять детей погибли с начала этого года от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, еще 92 получили ранения. Такие данные озвучила Telegram-каналу Shot зампред Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, ВСУ усилили атаки на гражданскую инфраструктуру России, в том числе целенаправленно наносят удары по школам и больницам. С начала года с украинской стороны было выпущено более 38 000 снарядов.

«Все эти данные мы отправим в ООН и познакомим парламентариев с деятельностью тех, кто сегодня якобы призывает к миру. И на самом деле посмотрим, хотят ли они мира или они хотят войны, убивая детей, продолжая уничтожать гражданскую инфраструктуру», - заявила Кузнецова.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о том, что власти Германии, Франции, Британии и США сняли ограничения на дальность ударов ВСУ западным оружием по России. Позднее он уточнил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. В Кремле отмечали, что подобные действия противоречат стремлению к мирному урегулированию конфликта.